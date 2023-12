Südkorea meldet zweiten Vogelgrippe-Fall der Saison

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist ein weiterer Fall der hochansteckenden Vogelgrippe in einem Entenbetrieb in Muan in der Provinz Süd-Jeolla bestätigt worden.Das teilte die für die Vogelgrippe zuständige Zentrale für Katastrophenmanagement am Mittwoch mit.Das stellt den zweiten bestätigten Fall der hochansteckenden Vogelgrippe auf einer Geflügelfarm in dieser Saison dar. Der erste Fall war in einem Entenbetrieb in Goheung in Süd-Jeolla nachgewiesen worden.Die Zentrale riegelte daraufhin den Betrieb ab und führte Maßnahmen wie eine Keulung und epidemiologische Untersuchung durch.Nach weiteren Angaben wurden in einem Masthühnerbetrieb in Iksan in der Provinz Nord-Jeolla Antigene der Vogelgrippe nachgewiesen.Die Behörde gab daraufhin bekannt, dass von 23 Uhr am Mittwoch bis 23 Uhr am heutigen Donnerstag auch für Hühnerfarmen, Viehzuchtanlagen und zugehörige Fahrzeuge im Land die Anordnung gilt, dass diese nicht bewegt werden dürfen.