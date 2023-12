Nordkoreas Machthaber bereitet offenbar weiter Machtübergabe an Tochter vor

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat nach Einschätzungen in Südkorea eine Machtweitergabe an eines seiner Kinder bereits in Gang gesetzt.Kims Tochter Ju-ae gehe als mögliche Machterbin hervor, hieß es nach Angaben eines ranghohen Beamten im südkoreanischen Vereinigungsministerium.Dieser wies auf ein jüngst veröffentlichtes Foto hin, das den Vater und die Tochter beim Besuch einer militärischen Einrichtung im Mittelpunkt zeigt. Die beiden seien in auffälliger Weise ähnlich gekleidet, und der Fotograf habe die Tochter Ju-ae in den Fokus genommen, was in Nordkorea sehr ungewöhnlich sei.Der südkoreanische Beamte maß darüber hinaus der Tatsache eine besondere Bedeutung bei, dass es 16 der insgesamt 18 offiziellen Auftritte der Zehnjährigen anlässlich militärischen Ereignissen gab. Kim Jong-un könnte damit versuchen, die Öffentlichkeit besonders früh von seiner Nachfolgerin als vierter Machthaberin aus der Familie, zu überzeugen. Gleichzeitig sei aber offen, ob in Nordkorea mit konfuzianischer und patriarchalischer Tradition eine Frau reibungslos die Macht übernehmen könnte, hieß es.