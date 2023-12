Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Donnerstag im Minus geschlossen.Der Kospi verlor 0,13 Prozent auf 2.492,07 Zähler.Grund seien Sorgen der Anleger gewesen, dass die US-Wirtschaft an Schwung verlieren könnte.Die Investorenstimmung in Asien bleibe eingetrübt, da die Hoffnungen auf Zinssenkungen in den USA von Bedenken über einen wirtschaftlichen Abschwung angesichts einer schwachen Beschäftigung überschattet würden, wurde Kim Seok-hwan von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.