Hochschulaufnahmeprüfung 2024: Ein Prüfling erzielt volle Punktzahl

Photo : YONHAP News

Bei der Hochschulaufnahmeprüfung 2024 (College Scholastic Ability Test, CSAT) hat eine Person die volle Punktzahl erzielt.Das Bildungsministerium und die staatliche Prüfungsleitung informierten am Donnerstag über die Ergebnisse der im letzten Monat durchgeführten landesweiten Prüfung.Dabei wurde auch die Einschätzung präsentiert, dass die diesjährige Reifeprüfung schwieriger war als die im Vorjahr, obwohl keine sogenannten "Killer-Fragen" gestellt werden durften. Damit sind Aufgaben gemeint, deren richtige Beantwortung die Beschäftigung mit Materialien voraussetzt, die nicht zum Standard-Curriculum an öffentlichen Oberschulen zählen.Insbesondere war in den Fächern Koreanisch und Mathematik das Anforderungsniveau gestiegen. Dies zeigt sich anhand der höchsten Standardpunktzahl, für deren Ermittlung die beste Note zum Durchschnittsergebnis ins Verhältnis gesetzt wird. Bei einem Wert von knapp 150 gilt eine Prüfung als schwierig.Für das Fach Koreanisch wurde ein Wert von 150 ermittelt, 16 Punkte höher als letztes Jahr. Für das Fach Mathematik wurde ein Wert von 148 errechnet.