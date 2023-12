Innovationskomitee der Regierungspartei beschließt vorzeitige Auflösung

Photo : YONHAP News

Das Innovationskomitee der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) hat sich entschieden, sich noch vor Ablauf der geplanten Arbeitsdauer aufzulösen.Bei seiner zwölften Plenarsitzung am Donnerstag beschloss das Gremium, am 11. Dezember dem Parteivorstand abschließend über seine Reformvorschläge zu berichten.Der Komiteevorsitzende Ihn Yo-han sagte nach dem Treffen, der Ausschuss beende mit der heutigen Sitzung faktisch seine Arbeit. Er denke, dass die Berichterstattung am Montag seine letzte Aktivität sein werde.Nach der Niederlage der PPP bei der Bezirkswahl in Gangseo in Seoul wurde das Innovationskomitee am 23. Oktober mit voller Unterstützung von Parteichef Kim Gi-hyeon ins Leben gerufen. Angesichts Forderungen des Gremiums gegenüber führenden Parteimitgliedern begann die Parteiführung jedoch, dem Gremium den Rücken zu kehren. Sie lehnte die Forderung von Ihn Yo-han ab, ihm die Leitung des Ausschusses für Kandidatennominierungen zu übergeben.Ihn traf als letzten Termin als Innovationschef den Abgeordneten Ahn Cheol-soo. Ahn kritisierte nach dem Treffen, dass der Patient die Behandlung verweigert habe.Parteichef Kim äußerte sich unterdessen nicht zum Beschluss der vorzeitigen Auflösung des Komitees.Die PPP plant, nach dem Ende der Arbeit des Innovationskomitees nächste Woche ihr Nominierungskomitee für die Parlamentswahlen im kommenden Jahr zusammenzusetzen.