Präsidialamt: Südkorea will anlässlich Yoons Besuch Halbleiterallianz mit Niederlanden schmieden

Photo : YONHAP News

Südkorea will den Staatsbesuch von Präsident Yoon Suk Yeol in den Niederlanden nutzen, um eine Halbleiterallianz zu schmieden und die strategische Partnerschaft zu vertiefen.Entsprechendes äußerte der Vizeleiter des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt, Kim Tae-hyo, am Freitag bei einer Pressekonferenz zu Yoons Reise in das Königreich in der kommenden Woche.Yoon wird demnach auch den Hauptsitz des niederländischen Halbleiterausrüsters ASML besuchen.Dabei würden Maßnahmen für ein Halbleiterbündnis erörtert, in dem sich die Regierungen sowie Unternehmen und Universitäten beider Länder zusammenschließen sollen. Damit solle vor dem Hintergrund geopolitischer Krisen und Gefahren für die Wirtschaftssicherheit eine bessere Halbleiterversorgung ermöglicht werden.Kim teilte weiter mit, dass die strategische Partnerschaft in Diplomatie und Sicherheit auf eine höhere Stufe gehoben werden soll. Auch die Nordkorea-Frage und Unterstützung für die Ukraine würden zur Sprache gebracht.Eine engere Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich und in der Verteidigungsindustrie würden ebenfalls angestrebt. Durch eine Zusammenarbeit mit den Niederlanden werde schließlich auch der Markt für südkoreanische Rüstungsgüter erweitert.Präsident Yoon reist auf Einladung von König Willem-Alexander vom 11. bis 15. Dezember zu einem Staatsbesuch in die Niederlande.