32 Prozent der Südkoreaner bewerten Arbeit des Staatspräsidenten positiv

Photo : YONHAP News

32 Prozent der Südkoreaner haben die Regierungsarbeit von Staatspräsident Yoon Suk Yeol positiv bewertet.Dies ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup Korea, für die 1.000 Menschen ab einem Alter von 18 Jahren vom 5. bis 7. Dezember befragt wurden. Die Unterstützungsrate sank damit erstmals nach drei Wochen nicht weiter.Yoon bekam für seine Außenpolitik mit 31 Prozent die größte Zustimmung der Befragten. In anderen Bewertungskategorien wie Verteidigung oder Wirtschaft blieb er unterhalb der Zehn-Prozent-Marke.Die Regierungspartei PPP kam auf 35 Prozent, damit zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei wird von 33 Prozent der Umfrageteilnehmer unterstützt. Der Anteil der Menschen, die keine Partei unterstützen, lag bei 27 Prozent.Gallup Korea erhebt wöchentlich in einer Umfrage die Zustimmungswerte für den Staatspräsidenten und die Parteien.