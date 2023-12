Photo : KBS News

Die Botschafter von acht NATO-Mitgliedern besuchen diese Woche Südkorea.Wie aus diplomatischen Kreisen in Südkorea verlautete, treffen die Botschafter der Nordatlantischen Vertragsorganisation aus Nordamerika und Europa am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch ein.Die Botschafter, unter anderem der USA und Großbritanniens, wollen in Seoul mit Beamten der Ministerien für Auswärtiges und Verteidigung zusammenkommen. Dabei soll eine Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der NATO und Südkorea erörtert werden.Es gibt Spekulationen, wonach die Gesandten die demilitarisierte Zone besuchen und eine an Nordkorea gerichtete Botschaft veröffentlichen könnten. Die NATO hatte im vergangenen Monat am Tag nach Nordkoreas Start eines Spionagesatelliten diesen verurteilt.Der Besuch erfolgt nach Einschätzung in südkoreanischen Medien im Einklang mit den Bemühungen der NATO, die Zusammenarbeit mit Ländern in der asiatisch-pazifischen Region auszubauen. Das Sicherheitsbündnis hatte Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland dieses Jahr zum zweiten Mal hintereinander zu seinem Gipfel eingeladen.