Nationale Sicherheitsberater Südkoreas, der USA und Japans einig über engere Sicherheitskooperation

Photo : YONHAP News

Die Nationalen Sicherheitsberater Südkoreas, der USA und Japan haben sich auf eine Verstärkung der trilateralen Sicherheitskooperation geeinigt. Unter anderem soll beim Echtzeitaustausch von Daten zur Warnung vor Nordkoreas Raketen enger kooperiert werden.Das gaben der Nationale Sicherheitsberater Südkoreas, Cho Tae-yong, und seine US-amerikanischen und japanischen Amtskollegen, Jake Sullivan und Takeo Akiba, am Samstag auf einer Pressekonferenz im Präsidialamt in Seoul im Anschluss an ihr trilaterales Treffen bekannt.Die Sicherheitsberater bekräftigten die Prinzipien für die Kooperation, die beim Dreiergipfel in Camp David im August vereinbart worden waren.Auch bekräftigten sie erneut Nordkoreas Verpflichtungen aus Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, wonach das Land zur Denuklearisierung aufgefordert ist und ihm eine militärische Zusammenarbeit mit dem Ausland untersagt ist. Südkorea, die USA und Japan wollen enger zusammenarbeiten, um eine gründliche Umsetzung der Resolutionen durch die internationale Gemeinschaft sicherzustellen.Auch der negative Einfluss schwerwiegender Manipulationen von Informationen, einschließlich gefälschter Nachrichten aus dem Ausland, auf Wahlen kam zur Sprache. Gegen solche Manipulationsversuche wollen die drei Länder gemeinsam vorgehen.Nach Angaben von Cho hat Einigkeit darüber geherrscht, dass der Bereich der strategischen Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan sehr umfassend ist. Auch nächstes Jahr solle die Abstimmung untereinander durch Konsultationen verbessert werden.