Südkorea verlängert Zollkontingent für Harnstoff bis nächstes Jahr

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, das ursprünglich bis Ende dieses Jahres vorgesehene Zollkontingent für Harnstoff bis nächstes Jahr zu verlängern.Damit sollen die Versorgungslasten einheimischer Unternehmen aufgrund der Einstellung der Zollabfertigung für Harnstoffexporte durch China verringert werden.Die Regierung diskutierte am Montag bei einem Ministertreffen über die Entwicklung bei der Harnstoffversorgung und Gegenmaßnahmen.Mit der Verlängerung des Zollkontingents will sich Südkorea Verträge für die Lieferung von Harnstofflösung für Fahrzeuge mit anderen Ländern als China sichern. Mittel- und langfristig will die Regierung auch eine Produktion im Inland überprüfen.Die Regierung wird darüber hinaus die Seebeförderungskosten für Importe bis April nächsten Jahres teilweise finanzieren.Darüber hinaus soll ein sogenanntes schnelles Inspektionssystem eingesetzt werden, um das Inspektionsverfahren für die Einfuhr von Harnstofflösungen von 20 Tagen auf fünf Tage zu verkürzen.Ein Zollkontingent steht für einen ermäßigten Zollsatz für eine festgelegte Menge, um im Falle einer Knappheit im Land oder eines starken Preisanstiegs stabile Einfuhren sicherzustellen.