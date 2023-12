Verteidigungsministerium will Einstiegssold der Soldaten erhöhen

Photo : YONHAP News

Das Verteidigungsministerium hat einen höheren Einstiegssold beschlossen. Anfänger bei den Wachtruppen sollen demnach bis zu 50 Millionen Won erhalten.Das geht aus einem Plan für bessere Sozialmaßnahmen hervor, der bis 2027 umgesetzt werden soll. Damit soll den besonderen Anforderungen an Soldaten Rechnung getragen werden.Ein Feldwebel, der in einer Einheit an vorderster Front oder in einer Einsatztruppe für die Flugabwehr zuständig ist, soll bis zu 49 Millionen Won (37.100 Dollar) im Jahr bekommen. Ein Leutnant in einer solchen Truppeneinheit soll einen Sold in Höhe von bis zu 50 Millionen Won (37.900 Dollar) erhalten.Die Gehaltsklasse für Bonuszahlungen, die zurzeit niedriger als bei allgemeinen Beamten ist, soll angehoben werden. Piloten und Fachkräfte im Cyberbereich sollen Qualifikationszulagen gezahlt werden, die mit Sondervergütungen in anderen Behörden vergleichbar sind.Auch sollen die Unterkünfte der Soldaten in den Unteroffiziersrängen so gestaltet werden, dass spätestens 2027 jeder Berufssoldat bereits zum Einstieg sein eigenes Zimmer hat. Zurzeit teilen sich zwei Personen ein Zimmer.Auch die Obergefreiten (Byeongjang) sollen mehr Sold bekommen. Dieses Jahr bekommen sie monatlich eine Million Won (758 Dollar), mitsamt Zuschüssen der Regierung sind es etwa 1,3 Millionen Won.Übernächstes Jahr soll der Sold auf 1,5 Millionen Won (rund 1.140 Dollar) erhöht werden. Mit den Zuschüssen sollen es dann insgesamt bis zu 2,05 Millionen Won sein.Zurzeit teilen sich neun Wehrdienstleistende eine Stube, künftig soll eine Stube mit zwei oder maximal vier Soldaten belegt werden.Das Verteidigungsministerium plant außerdem, die Zahl der Notfallhubschrauber der Streitkräfte von derzeit sieben bis 2027 um vier aufzustocken.