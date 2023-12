Vorstandsvorsitzender und Exekutivdirektorin der AHK Korea werden ausländische Ehrenbürger von Seoul

Photo : YONHAP News

Der Vorstandsvorsitzende der Deutsch-Koreanischen Industrie- und Handelskammer (KGCCI, AHK Korea), Holger Gerrmann, und die Senior Executive Director Susanne Woehrle sind zu ausländischen Ehrenbürgern von Seoul bestimmt worden.Das teilte die KGCCI am Montag mit.Gerrmann, Chef von Porsche Korea, hat seit seiner Wahl zum deutschen Vorstandsvorsitzenden der KGCCI im vergangenen Jahr kontinuierlich Unterstützung und Beiträge zu verschiedenen Geschäftsfeldern in Südkorea und Deutschland geleistet.Woehrle führte die „Ausbildung“ in Südkorea ein und ist sieben Jahre lang dafür zuständig gewesen, damit Schüler an Oberschulen mit Schwerpunkt auf berufliche Bildung gute Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt haben.Die Stadt Seoul hatte Kandidatenempfehlungen für die Ernennung von ausländischen Ehrenbürgern erhalten, die zur Entwicklung der Stadtverwaltung oder zur Förderung des Bürgerlebens und kultureller Aktivitäten beigetragen hatten. Sie wählte 15 Personen aus und überreichte ihnen am 8. Dezember Ehrenbürgerurkunden.Gerrmann sagte, er werde weiterhin als Vertreter eines Unternehmens und ein Einwohner von Seoul mit Stolz, Ehre und Zuneigung seiner sozialen Verantwortung gerecht werden.