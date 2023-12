Wirtschaft Zahl der Ehepaare im ersten bis fünften Ehejahr in Südkorea deutlich gesunken

Die Zahl der Ehepaare im ersten bis fünften Ehejahr in Südkorea ist fast auf eine Million gesunken.



Nach Angaben des Statistikamtes am Montag schrumpfte die Zahl der entsprechenden Ehepaare im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr um 6,3 Prozent auf 1,03 Millionen. Im Jahr 2021 waren es 1,1 Millionen Paare.



Der Anteil der kinderlosen Ehepaare an den entsprechenden Paaren in erster Ehe kletterte um 0,6 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 46,4 Prozent. Das entspricht dem höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2015.



Der Anteil der Doppelverdiener-Paare stieg um 2,3 Prozentpunkte gegenüber 2021 auf 57,2 Prozent im vergangenen Jahr.



Untersucht wurden Paare, die mit Stand des 1. November 2022 seit weniger als fünf Jahren verheiratet waren und in Südkorea lebten.