Präsident Yoon zu Staatsbesuch in den Niederlanden eingetroffen

Präsident Yoon Suk Yeol ist zu einem viertägigen Staatsbesuch in den Niederlanden eingetroffen.Die Präsidentenmaschine mit Yoon und seiner Gattin Kim Keon-hee an Bord landete am Montag (Ortszeit) am Flughafen Amsterdam Schiphol.Nach einer Begrüßung am Flughafen kam Yoon zuerst mit südkoreanischen Einwohnern zu einem Abendessen zusammen.Er sagte dabei, dass der Schwerpunkt seines Staatsbesuchs auf dem Halbleiterbereich liege. Anlässlich des Besuchs werde die Halbleiterkooperation zwischen Südkorea und den Niederlanden zu einem Halbleiterbündnis aufgewertet.Yoon wird das offizielle Programm seines Staatsbesuchs am Dienstag (Ortszeit) mit einer von König Willem-Alexander und Königin Máxima veranstalteten Begrüßungszeremonie beginnen.