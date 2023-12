Registrierung vorläufiger Kandidaten für Parlamentswahlen beginnt

Photo : YONHAP News

Die Registrierung der vorläufigen Kandidaten für die Parlamentswahlen im kommenden Jahr hat am heutigen Dienstag begonnen.Damit hat das Rennen um Parlamentssitze bei den 22. Parlamentswahlen de facto begonnen.Die Nationale Wahlkommission nimmt ab heute, 120 Tage vor dem Wahltag am 10. April, Anträge für die vorläufige Kandidatenregistrierung entgegen.Ein vorläufiger Kandidat kann bereits vor dem Beginn der offiziellen Wahlkampfperiode mit Einschränkungen Wahlkampfaktivitäten durchführen. Zum Beispiel darf ein Wahlkampfbüro eingerichtet werden, auch Werbematerialien dürfen verschickt werden.Die offizielle Kandidatenregistrierung ist für den 21. und 22. März vorgesehen.Im Wahlkampf werden voraussichtlich die Forderung nach einer stabilen Staatsführung und eine Beurteilung der Regierungsarbeit im Zentrum stehen.Die regierende Partei Macht des Volks will an die Wähler appellieren, dass eine stabile Staatsführung möglich sei, wenn die Regierungspartei die Mehrheit der Parlamentssitze gewinnt und die Regierung Yoon umfassend unterstützen kann.Die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas plant demgegenüber zu betonen, dass die Parlamentsmehrheit der Opposition notwendig sei, um die Regierung Yoon in Schach zu halten.