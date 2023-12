Nordkorea viertes Jahr in Folge von UN-Plänen für humanitäre Hilfe ausgeschlossen

Photo : KBS News

Nordkorea ist das vierte Jahr in Folge nicht zu den Empfängerländern der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen gezählt worden.Das berichteten die US-Sender Radio Free Asia (RFA) und Voice of America (VOA) am Dienstag.In den vom UN-Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) veröffentlichten Plänen für die internationale humanitäre Hilfe 2024 sind in der asiatisch-pazifischen Region lediglich Budgets für Afghanistan und Myanmar vorgesehen, aber keines für Nordkorea.Nordkorea hatte 2020 für eine Eindämmung der Corona-Pandemie seine Grenzen dichtgemacht. Das machte Untersuchungen zu Hilfsaktivitäten vor Ort unmöglich. Daher berücksichtige das OCHA Nordkorea im Rahmen seiner humanitären Hilfspläne ab 2021 nicht mehr.Die Sprecherin des OCHA, Eri Kaneko, sagte, es sei wichtig, dass UN-Mitarbeiter so bald wie möglich nach Nordkorea zurückkehren, um wieder Lieferungen zu ermöglichen und erstmals seit 2020 Personal vor Ort für die Umsetzung von Projekten einzusetzen.