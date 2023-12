Gouverneur der russischen Region Primorje besucht Nordkorea

Photo : YONHAP News

Eine Delegation der Regierung der russischen Region Primorje ist für Gespräche über eine wirtschaftliche Kooperation nach Nordkorea gereist.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag berichtete, sei die Delegation unter Leitung von Gouverneur Oleg Kozhemyako am Montag in Pjöngjang eingetroffen.Kozhemyako hatte in einem Medieninterview im November angekündigt, dass er noch in diesem Jahr Nordkorea besuchen werde, um über eine Kooperation in den Bereichen Tourismus, Handel und Landwirtschaft zu sprechen.Er hatte damals besonderes Interesse an der Zusammenarbeit mit Nordkorea im Tourismusbereich signalisiert. Auch wolle die Region erwägen, nordkoreanischen Landwirten Ackerflächen zur Verfügung zu stellen.Die Entsendung nordkoreanischer Arbeitskräfte könnte ebenfalls ein wichtiges Gesprächsthema sein, auch wenn dies nicht offen thematisiert werden kann. Denn die Entsendung nordkoreanischer Arbeiter ins Ausland stellt einen Verstoß gegen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea dar.Anlässlich des Spitzentreffens am 13. September im Kosmodrom Wostotschny in der Amur-Region haben Nordkorea und Russland verschiedene Austausch- und Kooperationsmöglichkeiten diskutiert.