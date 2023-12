Kulturminister Yu gratuliert zum 60. Jubiläumsjahr der Beziehungsaufnahme zwischen Südkorea und Vatikan

Photo : YONHAP News

Kulturminister Yu In-chon hat am Montag (Ortszeit) in Rom zum 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und dem Vatikan gratuliert.An dem Tag wurden gleichzeitig in Seoul und Rom offizielle Jubiläumsmessen abgehalten.Yu nahm als Vertreter der südkoreanischen Regierung an der Messe in Rom teil, die vom Staatssekretär Seiner Heiligkeit, Kardinal Pietro Parolin, geleitet wurde.In seiner Gratulationsrede sagte Yu, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Staaten auf der Grundlage von tiefem gegenseitigem Vertrauen und Freundschaft sprunghaft entwickelt hätten.Kardinalstaatssekretär Parolin äußerte bei der Messe die Hoffnung, dass die Katholische Kirche, einschließlich des Heiligen Stuhls, und die Republik Korea angesichts der gegenwärtigen und zukünftigen Hoffnungen und Ungewissheiten weiter zusammenarbeiten würden.Vor der Messe führte Yu ein Gespräch mit dem Kardinalstaatssekretär, um über die kulturelle Zusammenarbeit zwischen Südkorea und dem Vatikan zu sprechen.