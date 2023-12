Präsident Yoon zu Staatsbesuch in den Niederlanden eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist als erster südkoreanischer Präsident seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und den Niederlanden zu einem Staatsbesuch in dem europäischen Staat eingetroffen.Nach der Ankunft wurde Yoon am Flughafen von Vertretern des niederländischen Königshauses und der Regierung begrüßt.Als erster Termin in den Niederlanden traf er sich mit dort lebenden Südkoreanern.Das zentrale Thema seines Besuchs ist der Aufbau einer Halbleiterallianz zwischen beiden Ländern. Südkorea und die Niederlande haben Stärken jeweils in der Produktion und bei Hightech-Ausrüstungen aufzuweisen. Beide Länder wollen ihre sich gegenseitig ergänzenden Kooperationsbeziehungen weiter verstärken.Yoon plant, beim Spitzentreffen mit Ministerpräsident Mark Rutte die Einführung eines Halbleiter-Dialogs und die Erschließung gemeinsamer Projekte zu erörtern.Er wird auch das Unternehmen ASML besuchen, den weltweit einzigen Hersteller von EUV (extrem ultraviolette Strahlung)-Lithographiesystemen für Halbleiter.Yoon und Rutte werden auch über die Nordkorea-Frage und die internationale Lage, darunter die in der Ukraine und im Nahen Osten, sprechen. Die Zusammenarbeit in Wirtschafts- und Technologiebereichen, darunter Verteidigungsindustrie, Atomkraftwerke und künstliche Intelligenz, werde ebenfalls thematisiert.Yoon wird mit der Teilnahme an einer von König Willem-Alexander und Königin Máxima veranstalteten Begrüßungszeremonie das offizielle Programm seines Staatsbesuchs beginnen.