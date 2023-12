Luftwaffe: Gummidichtung für Absturz eines Kampfjets im September verantwortlich

Photo : KBS News

Eine Gummidichtung soll die Ursache für den Absturz eines Kampfjets vom Typ KF-16 im September in Südkorea gewesen sein.Entsprechende Untersuchungsergebnisse gab die Luftwaffe am Montag bekannt. Eine am oberen Teil des Triebwerks angebrachte ringförmige Gummidichtung sei abgefallen und ins Innere des Triebwerks gelangt, hieß es.Seit der Einführung der KF-16-Kampfjets in Südkorea im Jahr 1994 stürzten allein im Land zehn Einheiten ab. Ursachen waren unter anderem Wartungsmängel und Pilotenfehler.Es sei der weltweit erste Fall, dass eine abgefallene Gummidichtung zu einem Unfall geführt habe, erklärte die Luftwaffe.Noch vor der Bekanntmachung der Unfallursache stürzte ein F-16-Kampfjet der US-Luftwaffe am Montag in Gewässern in der Nähe der Insel Eeocheong vor der Westküste Südkoreas ab.Die F-16 ist die Originalversion der KF-16.Derzeit werde die genaue Absturzursache ermittelt, teilten die US-Streitkräfte mit.