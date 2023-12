Börse in Seoul kann dritten Handelstag in Folge zulegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Dienstag den dritten Handelstag in Folge zulegen können.Der Kospi rückte um 0,39 Prozent auf 2.535,27 Zähler vor.Grund seien die Hoffnung auf eine mögliche Verlangsamung der Inflation in den USA und mögliche Signale der US-Notenbank Fed für Zinssenkungen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Aktien von Chipherstellern hätten an Boden gewonnen, da es Erwartungen für eine nachlassende Inflation gebe. Der Anstieg sei aber begrenzt geblieben, da die Anleger sich vor der Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed noch an der Seitenlinie aufhielten, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.