Präsident Yoon unterstützt Zusammenarbeit südkoreanischer und niederländischer Halbleiterfirmen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat seine Unterstützung für eine Zusammenarbeit südkoreanischer und niederländischer Halbleiterunternehmen zum Ausdruck gebracht.Er wolle sich für eine direkte Kommunikation auf Ebene der Regierungen einsetzen und die erforderliche Unterstützung für den Erfolg von gemeinsamen Halbleiterprojekten bereitstellen, sagte Yoon am Dienstag bei seinem Besuch des Halbleiterausrüsters ASML im niederländischen Veldhoven.Yoon hatte das Unternehmen gemeinsam mit dem niederländischen König Willem-Alexander besucht.Bei einem Treffen mit führenden Unternehmern beider Länder, darunter neben ASML-Managern der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, und der Vorsitzende von SK, Chey Tae-won, äußerte Yoon die Hoffnung, dass die Halbleiterallianz weiterhin gestärkt wird.Yoon bat ASML-Chef Peter Wennick, mit südkoreanischen Unternehmen eng zu kooperieren, um Innovationen in der Halbleiterindustrie zu befördern und globale Lieferketten zu stabilisieren.Yoon äußerte sich außerdem erfreut über Investitionen und die Kooperation zwischen den drei Chip-Unternehmen und wies darauf hin, dass das niederländische Unternehmen gemeinsam mit Samsung Electronics rund eine Billion Won oder 760 Millionen Dollar in die Forschung und Entwicklung in Südkorea investieren wolle.Auch erwähnte Yoon Pläne für eine Zusammenarbeit zwischen ASML und SK Hynix, die gemeinsam Methoden für einen geringeren Energieverbrauch bei der Produktion von modernen Chips entwickeln wollen.Yoon besuchte als erster ausländischer Staats- oder Regierungschef gemeinsam mit dem König auch einen „Reinraum“ am ASML-Hauptquartier.