Südkorea setzt Automaten für Ausstellung von Bescheinungen an diplomatischen Vertretungen ein

Photo : YONHAP News

Südkorea hat damit begonnen, an seinen diplomatischen Vertretungen Automaten für die Ausstellung von Bescheinigungen einzusetzen.Damit sollen im Ausland lebende Südkoreaner ohne persönlichen Kontakt und leichter benötigte Bescheinigungen ausgestellt bekommen.Nach Angaben der Behörde für Auslandskoreaner am Mittwoch wurden zuerst probeweise zwei Automaten im Generalkonsulat in Los Angeles aufgestellt. Im Generalkonsulat in Shanghai, in der Botschaft in Singapur und in der Botschaft in Malaysia steht nun jeweils ein Gerät zur Verfügung.Als Teil der Innovation der Regierung und einer aktiven Verwaltung plante die Behörde für Auslandskoreaner die Maßnahme, um Wartezeiten zu verkürzen und die Verwaltungseffizienz zu erhöhen.Für die Ausweitung des Projekts unterzeichnete die Behörde am Dienstag mit der Bezirksverwaltung von Jongno in Seoul, die für solche Automaten zuständig ist, ein Geschäftsabkommen über die Installation und den Betrieb von Automaten für die Ausstellung von Bescheinigungen.