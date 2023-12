Steuersenkung auf Kraftstoffpreise um zwei weitere Monate verlängert

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat die Steuersenkung auf die Kraftstoffpreise um zwei weitere Monate verlängert.Die Entscheidung gab Finanzminister Choo Kyung-ho am Dienstag bei einem Treffen mit Reportern in der Stadt Sejong bekannt.Damit wird die derzeitige Steuersenkung von 25 Prozent auf Benzin und 37 Prozent auf Diesel und Flüssiggas (LPG) bis Februar gelten.Die reduzierten Steuersätze gelten für Benzin seit Januar letzten Jahres und für Diesel und LPG seit Juli letzten Jahres.Nach Angaben von Choo ist die Regierung zu dem Schluss gekommen, dass verschiedene Faktoren beobachtet werden müssten, da das Angebot an Öl und dessen Nachfrage von vielen Unsicherheiten betroffen seien.Auf die Frage, ob die Entscheidung auch mit Blick auf die Parlamentswahlen im kommenden Jahr getroffen wurde, sagte Choo, dass eine Verlängerung um zwei Monate beschlossen worden sei, um eine solche Annahme zu vermeiden.