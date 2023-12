USA verhängen Sanktionen gegen südkoreanische Person im Zusammenhang mit Russland

Photo : YONHAP News

Eine südkoreanische Person ist auf die Sanktionsliste der US-Regierung im Zusammenhang mit Russland gesetzt worden.Das Amt für Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) des US-Finanzministeriums verhängte am Dienstag (Ortszeit) Sanktionen gegen mehr als 150 Einzelpersonen und Unternehmen, die Russland bei der Beschaffung von Militärgütern, Maschinen und Ausrüstung geholfen haben. Die Betroffenen kommen unter anderem aus China, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten.Dazu zählt auch eine südkoreanische Person mit Nachnamen Lee.Lee sei ein wichtiger Beschaffungsagent für das von den USA sanktionierte, in Russland ansässige Unternehmen AK Microtech, erklärte das OFAC.Lee habe AK Microtech geholfen, um Ausrüstung und Technologie, darunter für die Halbleiterproduktion entscheidende Technologie, von südkoreanischen, japanischen und US-amerikanischen Herstellern zu erwerben, hieß es.Denjenigen, die auf der Sanktionsliste der US-Regierung stehen, ist es verboten, mit US-Staatsbürgern und US-Unternehmen Geschäfte zu machen und die USA zu besuchen. Ihre Vermögenswerte in den USA werden eingefroren.