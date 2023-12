Seoul entdeckt Anzeichen für Nordkoreas Streben nach Entsendung von Arbeitern nach Russland

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung hat Anzeichen dafür entdeckt, dass Nordkorea die Entsendung von Arbeitern nach Russland anstrebt.Der Nachrichtendienst NIS teilte am Dienstag mit, dass entsprechende Entwicklungen aufmerksam verfolgt würden. Die Behörde ging jedoch nicht näher darauf ein.Eine Delegation der russischen Region Primorje unter Leitung von Gouverneur Oleg Kozhemyako war am Montag in Pjöngjang eingetroffen. Dabei könnte auch die Entsendung nordkoreanischer Arbeitskräfte nach Russland angesprochen werden.Es ist Nordkorea gemäß Resolutionen des UN-Sicherheitsrats untersagt, Arbeitskräfte ins Ausland zu schicken. Laut Informationen befinden sich jedoch viele nordkoreanische Arbeiter im russischen Fernen Osten.Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums sagte am Dienstag, dass Entwicklungen im Zusammenhang mit Nordkorea und Russland in verschiedenen Bereichen aufmerksam beobachtet würden.Er wies auf die Resolutionen 2375 und 2397 des UN-Sicherheitsrats hin, die jeweils die Gewährung einer Arbeitserlaubnis für nordkoreanische Arbeiter verbieten und die Rückführung aller im Ausland arbeitenden Nordkoreaner bis Ende Dezember 2019 vorschreiben. Die Entsendung nordkoreanischer Arbeiter nach Russland stelle einen Verstoß gegen Resolutionen des Sicherheitsrats dar, hieß es.