Bibimbap führt Google-Liste meistgesuchter Rezepte in diesem Jahr an

Photo : YONHAP News

Das koreanische Gericht Bibimbap ist dieses Jahr der Suchbegriff mit dem stärksten Anstieg des Suchvolumens im Rezeptbereich bei Google gewesen.Google teilte mit, dass Bibimbap im „Jahresrückblick (Year in Search) 2023“ auf Platz eins weltweit in der Rezeptkategorie gelandet sei.Google Jahresrückblick stellt Suchanfragen vor, deren Suchvolumen gegenüber dem Vorjahr stark gestiegen ist und die viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben.Der starke Anstieg des Suchvolumens bei Bibimbap spiegelt das weltweit gestiegene Interesse an der koreanischen Küche wider.In der Kategorie Gesang rangierte „Cupid“ der südkoreanischen Girlgroup Fifty Fifty auf Platz fünf. „Seven“ von BTS-Mitglied Jung Kook belegte den zehnten Platz.Unter den globalen Fernsehserien landeten die südkoreanischen Produktionen „King the Land“ und „The Glory“ jeweils auf Platz sechs und sieben.