Nordkoreanische Regierungsbeamte führen Gespräche mit Delegation russischer Region Primorje

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Minister für Außenwirtschaftsbeziehungen, Yun Jong-ho, hat sich mit dem Gouverneur der russischen Region Primorje, Oleg Kozhemyako, getroffen.Kozhemyako war mit einer Delegation der Region nach Nordkorea gereist.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Mittwoch, dass beide Seiten am Dienstag in Pjöngjang über Maßnahmen zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit diskutiert hätten.Bei dem Treffen waren nordkoreanische Funktionäre, darunter der Vizeminister für Außenwirtschaftsbeziehungen, Ji Kyong-su, anwesend und auch der interimsmäßige russische Geschäftsträger in Nordkorea, Wladimir Topeha.Laut KCNA wurden Angelegenheiten erörtert, um die regionale Wirtschaftskooperation zwischen beiden Ländern auf ein höheres Niveau zu bringen.Das Protokoll der 13. Sitzung der Arbeitsgruppe zur Handels- und Wirtschaftskooperation zwischen dem nordkoreanischen Komitee für die Förderung des internationalen Handels und der Regierung von Primorje sei unterzeichnet worden, hieß es weiter.Der Gouverneur von Primorje hatte in einem Medieninterview im November angekündigt, mit Nordkorea über Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Tourismus, Handel und Landwirtschaft zu diskutieren.Es gilt als möglich, dass bei dem Treffen am Dienstag die Entsendung nordkoreanischer Arbeiter nach Russland ein wichtiges Thema gewesen war.Der südkoreanische Geheimdienst NIS teilte am Dienstag mit, es gebe Anzeichen, dass Nordkorea die Entsendung von Arbeitern nach Russland anstrebe. Entsprechende Entwicklungen würden aufmerksam verfolgt.Die Entsendung nordkoreanischer Arbeitskräfte ins Ausland stellt einen Verstoß gegen Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrats dar. Wie verlautete, gebe es jedoch noch immer eine beträchtliche Anzahl nordkoreanischer Arbeiter im russischen Fernen Osten.