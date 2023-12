USA sanktionieren drei russische Reedereien wegen Beteiligung an Waffenhandel mit Nordkorea

Photo : KBS News

Die US-Regierung hat gegen drei russische Schifffahrtsunternehmen wegen der Beteiligung am Handel mit Militärgütern zwischen Nordkorea und Russland Sanktionen verhängt.Das US-Außenministerium veröffentlichte am Dienstag (Ortszeit) eine Liste von Einzelpersonen und Unternehmen, die neu auf die Sanktionsliste wegen Russland gesetzt wurden. Zu ihnen zählen IBEX Shipping, AZIA Shipping Holdings und AZIA Shipping Company, die am Export nordkoreanischer Militärgüter, einschließlich Artilleriegeschossen, nach Russland beteiligt waren.IBEX Shipping besitzt drei Schiffe, die unter russischer Flagge fahren. AZIA Shipping Holdings betreibt acht unter russischer Flagge fahrende Schiffe. AZIA Shipping Company, eine in Wladiwostok ansässige Firma, hat das russische Verteidigungsministerium mit Gütern beliefert.Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu hatte Ende Juli Nordkorea besucht und Machthaber Kim Jong-un getroffen. Behörden in Südkorea und den USA gehen davon aus, dass Nordkorea um diese Zeit große Mengen an Munition und weitere militärische Güter an Russland geliefert hatte.Nordkorea-Beobachter vermuten zudem, dass es seit dem Treffen zwischen Präsident Wladimir Putin und Kim Jong-un am 13. September weitere entsprechende Lieferungen Nordkoreas an Russland gab.Es gilt als wahrscheinlich, dass Nordkorea im Gegenzug russische Technologie für Satellitenstarts erhielt und diese für den Start eines militärischen Spionagesatelliten im November einsetzte.