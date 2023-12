Beschäftigungswachstum sinkt im November unter 300.000er-Marke

Photo : YONHAP News

Beim Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im November erstmals seit drei Monaten die 300.000er-Schwelle unterschritten worden.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch waren im November 28,698 Millionen Menschen im Land berufstätig. Das sind 277.000 mehr als ein Jahr zuvor.Die Zahl der Erwerbstätigen war in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um mehr als 300.000 oder 400.000 gestiegen, ehe im Juli und August die 300.000er-Marke unterschritten wurde. Anschließend konnte im September und Oktober die Schwelle wieder überschritten werden.Die Arbeitslosenzahl kletterte gegenüber dem Vorjahr um 11.000 auf 677.000 Personen. Damit wurde erstmals seit März 2021 ein Anstieg verbucht.Nach Altersgruppen betrachtet stieg die Arbeitslosenzahl bei Menschen in ihren Fünfzigern und in ihren Sechzigern. Demgegenüber ging die Zahl in der Altersgruppe von 15 bis 29 Jahren um 23.000 Personen zurück.Die Arbeitslosenquote betrug 2,3 Prozent und war damit so hoch wie ein Jahr zuvor.