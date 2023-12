Fischereiministerium will Tiere in Aquarien besser schützen

Photo : KBS News

Die Regierung will sich um einen besseren Schutz von Meerestieren kümmern.Das Ministerium für Ozeane und Fischerei gab am Mittwoch bekannt, dass das überarbeitete Gesetz zu Zoos und Aquarien am Donnerstag in Kraft trete.Demnach muss für die Eröffnung eines neuen Aquariums eine Genehmigung gemäß den Kriterien eingeholt werden.Auch Aquarien, die bereits in Betrieb sind, müssen innerhalb von fünf Jahren die Genehmigungsauflagen erfüllen.Gemäß dem überarbeiteten Gesetz dürfen Aquarien keine neuen Wale zu Ausstellungszwecken halten. Bildungsprogramme wie Anfassen und Füttern werden grundsätzlich verboten sein.Laut dem Ministerium ist in dem Gesetz auch die Pflicht zur regelmäßigen Untersuchung auf Krankheiten vorgeschrieben. Das Ressort werde hierfür laufend mit Aquarien zusammenarbeiten, hieß es.