Südkorea und Niederlande halten Einigung über Halbleiterallianz schriftlich fest

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Niederlande haben beschlossen, ihre Halbleiterallianz offiziell zu machen.Laut dem Präsidialamt in Seoul werden Präsident Yoon Suk Yeol und Premierminister Mark Rutte bei ihrem Spitzentreffen am Mittwoch (Ortszeit) in den Niederlanden eine entsprechende gemeinsame Erklärung veröffentlichen.Yoon und Rutte einigten sich, angesichts des Aufbau des Halbleiterbündnisses zur Umsetzung bilaterale Beratungsgremien in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit und Industrie zu gründen.Der stellvertretende nationale Sicherheitsberater, Kim Tae-hyo, teilte am Dienstag vor der Presse mit, beide Länder hätten vereinbart, eine Bündnisbeziehung voranzutreiben, um im Falle einer Krise ein Szenario für eine sofortige und effiziente Bewältigung einer Lieferkettenkrise bei Halbleitern gemeinsam umzusetzen.In den Wortlaut der gemeinsamen Erklärung sei nach intensiven Konsultationen der Begriff „Halbleiterallianz“ aufgenommen worden.Die Beschließung des Bündnisses werde die Gelegenheit bieten, die Ökosysteme beider Länder bei Halbleiter-Lieferketten noch enger miteinander zu verbinden, hieß es weiter.Dem Präsidialamt zufolge ist es für beide Staaten das erste Mal, in ihren diplomatischen Beziehungen mit anderen Ländern eine Halbleiterallianz in einem Dokument festzuhalten.