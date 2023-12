Südkorea, USA und Japan wollen Warndaten-System zu nordkoreanischen Raketen bald aktivieren

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan wollen ihr Echtzeit-Warndaten-System zu nordkoreanischen Raketen bald aktivieren.Das kündigte Mira Rapp-Hooper, Abteilungsleiterin für Ostasien und Ozeanien im nationalen Sicherheitsrat der USA, am Mittwoch bei einer Veranstaltung der Denkfabrik Brookings Institution in Washington an.Die USA seien im Plan, um ihr Versprechen für die Bereitstellung entsprechender Daten binnen Jahresfrist zu erfüllen. Es werde damit gerechnet, dass das System in den kommenden Tagen betriebsbereit sei.Auf die Schaffung des Warnsystems noch in diesem Jahr hatten sich die Regierungschefs der drei Staaten im Sommer bei ihrem Gipfel in Camp David geeinigt. Damit wollen sie besser auf Nordkoreas Drohungen mit Atomwaffen und Raketen reagieren können.Rapp-Hooper berichtete außerdem, dass die drei Staaten in der ersten Hälfte des kommenden Jahres Treffen ihrer Handelsminister und Finanzminister durchführen wollen.Sie betonte die Entschlossenheit der drei Länder für Konsultationen, um rasch auf regionale Herausforderungen und Bedrohungen für gemeinsame Interessen reagieren zu können. Dies sei eines der wichtigsten Ergebnisse des trilateralen Gipfels von Camp David.Rapp-Hooper betonte aber auch, dass dies keine Beziehungen im Sinne einer formellen trilateralen Sicherheitsgarantie bedeute. Daher würde auch nicht gegen bilaterale Sicherheitszusagen zwischen den USA und Japan oder den USA und Südkorea verstoßen.