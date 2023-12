Ehemaliger Oppositionschef Lee will neue Partei gründen

Photo : YONHAP News

Lee Nak-yon, ehemaliger Vorsitzender der oppositionellen Minjoo-Partei Koreas, hat am Mittwoch offiziell seine Absicht bekundet, eine neue Partei zu gründen.Lee will die neue Partei zur stärksten Fraktion in der Nationalversammlung machen.Wann genau seine Partei gegründet wird, will er Anfang des neuen Jahres bekannt geben.Die möglichen Gründungsmitglieder müssten noch angeworben werden. Eine Solidarisierung mit der Abgeordneten Yang Hang-ja und dem ehemaligen Abgeordneten der Minjoo-Partei, Keum Tae-sup, sei wünschenswert. Yang hat nach dem Austritt aus der Minjoo-Partei eine neue Partei gegründet, Keum plant eine Parteigründung.Zum ehemaligen Vorsitzenden der regierenden Partei Macht des Volks, Lee Jun-seok, sagte er, nicht jeder könne einem amtierenden Präsidenten entgegentreten und alles sagen, was ihm auf der Zunge liege.Über das seiner Meinung nach aktuell größte Problem der Minjoo-Partei wollte er nicht sprechen. Darüber zu sprechen, würde keinen Sinn ergeben.Er wolle denjenigen eine Alternative bieten, die die beiden größten Parteien nicht mögen, betonte er.