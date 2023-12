Hwang Hee-chan verlängert bis 2028 bei Wolverhampton

Photo : YONHAP News

Der koreanische Fußballnationalspieler Hwang Hee-chan hat laut einem Bericht beim englischen Fußballverein Wolverhampton Wanderers verlängert.Fabrizio Romano, Sportjournalist und Transfer-Experte, schrieb in sozialen Medien, dass sich Wolverhampton und Hwang auf einen neuen Vertrag geeinigt haben.Dieser gelte bis Juni 2028 und enthalte die Option für die Verlängerung um eine weitere Saison. Mit dem neuen Vertrag rücke Hwang in den Kreis der bestbezahlten Spieler des Vereins auf, hieß es.Der Stürmer wechselte im August 2021 auf Leihbasis zu den Wolverhampton Wanderers und erzielte in seiner ersten Saison in der Premier-League fünf Treffer. Im Januar 2022 unterschrieben beide Seiten einen Vertrag mit einer Laufzeit bis Juni 2026.Hwang hat in der laufenden Saison neun Treffer in 17 Spielen erzielt und ist damit erfolgreichster Torschütze seines Klubs. Damit hat er vier Tore mehr erzielt als der zweitbeste Torschütze Matheus Cunha.