US-Zeitung „Politico“: Trump könnte nach Wiederwahl mit Nordkorea Einfrieren des Atomprogramms vereinbaren

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump könnte laut einem Bericht nach einer Wiederwahl als Präsident eine Einigung mit Nordkorea über ein Einfrieren des Atomprogramms erzielen.Die US-Tageszeitung „Politico“ berichtete am Mittwoch, dass Trump Nordkorea hierfür finanzielle Anreize bieten wolle.Die Zeitung zitierte drei namentlich nicht genannte Quellen, laut denen Trump Nordkorea möglicherweise mit einer Befreiung von Sanktionen und anderer Hilfe ködern wolle.Trump könnte demnach im Falle einer Rückkehr ins Weiße Haus auch den Versuch aufgeben, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un von einer Aufgabe des Atomwaffenprogramms zu überzeugen.Trump schrieb wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Berichts in seinem eigenen sozialen Netzwerk Truth Social, dass die Geschichte erfunden und eine Desinformation sei. Diese hätten demokratische Funktionäre in die Welt gesetzt, um in die Irre zu führen.„Politico“ schrieb zu Trumps Reaktion, dass er die Behauptung über die Idee des „Einfrieren-für-Hilfe“ nicht konkret dementiert habe.