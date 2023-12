Südkoreanische Börse legt aufgrund von Erwartungen für Zinssenkungen in USA zu

Photo : KBS

Am südkoreanischen Finanzmarkt geht es heute aufwärts.Die Anleger reagieren positiv auf die Ergebnisse der Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank Fed.Diese ließ am Mittwoch (Ortszeit) den Leitzins unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Ihre Zinserwartung für Ende nächsten Jahres senkte sie von bisher 5,1 Prozent auf 4,6 Prozent und deutete damit drei mögliche Zinssenkungen im kommenden Jahr an.In Südkorea legte der Leitindex Kospi heute mit Stand 9.14 Uhr gegenüber dem Schlussstand am Mittwoch um 1,44 Prozent auf 2.546,91 Zähler zu. Der Kospi war mit einem Plus von 1,48 Prozent in den Handel gestartet.Der koreanische Won gewann gegenüber dem US-Dollar an Wert. Der Won-Dollar-Wechselkurs lag zum Handelsbeginn in Seoul bei 1.296,0 Won je Dollar und kostete damit 23,9 Won weniger als am Vortag.Han Ji-young vom Wertpapierunternehmen Kiwoom Securities rechnet mit einem Anstieg der Börsen in Südkorea, nachdem die US-Börsen aufgrund des Ergebnisses der Dezembersitzung des FOMC stark zugelegt haben. Nach Einschätzung des Analysten war das Sitzungsergebnis „taubenhafter“ oder „dovisher“ als erwartet gewesen. Gemeint ist die Befürwortung einer lockeren Geldpolitik.