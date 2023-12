Nordkorea kritisiert Austausch von Raketenwarndaten zwischen Südkorea, USA und Japan

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den Plan Südkoreas, der USA und Japans kritisiert, ein System zum Echtzeit-Austausch von Raketenwarndaten in Betrieb zu nehmen.Die staatliche Zeitung „Rodong Sinmun“ schrieb am Donnerstag, der trilaterale Austausch von Raketenwarndaten unter Führung der USA sei ein extrem gefährlicher, unbedachter militärischer Akt. Der Akt ziele eindeutig darauf ab, die regionale Lage in die Richtung einer schärferen Konfrontation zu treiben.Die Zeitung argumentierte weiter, dass mit dem Austausch von Raketenwarndaten auch die Absicht verbunden sei, Nordkorea und die umliegenden Länder zu überwältigen und Hegemonie in der Region zu erlangen.Mit umliegenden Ländern sind offenbar China und Russland gemeint.Die Zeitung warf den USA außerdem vor, mit sinnlosen militärischen Akten Nordkoreas Souveränität rauben zu wollen. Auch solle auf diese Weise Hegemonie in der Region erlangt werden. Die USA, die den Frieden zerstörten, müssten mit Gewalt überwältigt werden, hieß es.