Bericht: Bevölkerungszahl in Südkorea soll 2072 unter Marke von 40 Millionen rutschen

Photo : KBS News

Südkoreas Bevölkerung wird laut einer Prognose bis nächstes Jahr wachsen, anschließend soll die Bevölkerungszahl schrumpfen.Im Jahr 2072 soll die Einwohnerzahl auf etwa 36 Millionen fallen.Das ergab ein Bericht über die Bevölkerungsentwicklung im Zeitraum von 2022 bis 2072, den das Statistikamt am Donnerstag veröffentlichte.Die Behörde beschloss letztes Jahr, das Intervall der Veröffentlichung der Prognosedaten für die Bevölkerungsentwicklung für die nächsten 50 Jahre von fünf Jahren auf zwei bis drei Jahre zu verkürzen. Damit sollte auf einen rapiden Wandel der Bevölkerungsstruktur der koreanischen Gesellschaft infolge der niedrigen Geburtenrate und der Alterung reagiert werden.Den vorliegenden Schätzungen zufolge wird die Bevölkerung Südkoreas von 51,67 Millionen im Jahr 2022 nach 2024 langsam zurückgehen und 2050 die 50-Millionen-Marke unterschreiten. In dem Jahr wird mit 47,11 Millionen gerechnet.Die Einwohnerzahl wird im Jahr 2072 die 40-Millionen-Schwelle unterschreiten und lediglich 36,22 Millionen betragen. So viele Menschen gab es in Südkorea zuletzt im Jahr 1977.Die zusammengefasste Geburtenziffer im Land soll 2024 bei 0,68 Kindern pro Frau liegen, jedoch 2030 auf 0,82 steigen. Im Jahr 2050 wird mit einem Wert von 1,08 gerechnet.Die Lebenserwartung soll von 82,7 Jahren im Jahr 2022 jedes Jahr steigen und 2050 bei 88,6 Jahren liegen. Im Jahr 2072 soll mit 91,1 Jahren die 90er-Marke überschritten werden.Zugleich wird erwartet, dass immer mehr Ausländer ins Land ziehen werden. Die entsprechende Zahl soll von 53.000 im Jahr 2024 auf 55.000 im Jahr 2030 steigen. Bis 2072 wird ein jährlicher Zuzug von 55.000 Ausländern erwartet.