Regierungspartei will nach Rücktritt ihres Chefs Krisenkomitee einsetzen

Photo : YONHAP News

Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) hat nach dem Rücktritt ihres Vorsitzenden Kim Gi-hyeon beschlossen, ein Krisenkomitee einzusetzen.Das teilte der kommissarische Parteichef und Fraktionsführer Yun Jae-ok am Donnerstag nach einer Vorstandssitzung gegenüber der Presse mit.Wenn der Vorsitzendenposten vakant werde, könne innerhalb von 60 Tagen ein Parteitag abgehalten werden. Jedoch habe Einigkeit geherrscht, dass vor den Wahlen kaum ein Parteitag veranstaltet werden könne. Als wünschenswert gelte daher die baldige Bildung eines Krisenkomitees, hieß es.Ein Leiter dieses Komitees solle so bald wie möglich ernannt werden.Kim hatte am Mittwoch in sozialen Medien bekannt gegeben, dass er als Parteivorsitzender zurücktritt und damit Verantwortung übernehmen will. Als Grund wird vor allem ein wachsender Druck vor den Parlamentswahlen im April angesichts schwacher Umfragewerte vermutet.