Amazon investiert in Photovoltaik-Projekt in Südkorea

Photo : YONHAP News

Amazon hat zum ersten Mal in den Bereich erneuerbarer Energien in Südkorea investiert.Das US-Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, in ein Projekt zum Bau eines Photovoltaik-Kraftwerks mit 60 Megawatt-Leistung im Südwesten Südkoreas investiert zu haben.Damit sollen erneuerbare Energien für das Stromnetz von Betrieben von Amazon, einschließlich eines Rechenzentrums von Amazon Web Services, bereitgestellt werden.Amazon teilte den Plan mit, mit dem Projekt jährlich 81.211 Megawattstunden saubere Energie zu erzeugen, was für die Stromversorgung von 25.000 Haushalten in Südkorea reichen würde. Es werde erwartet, dass während der Bauarbeiten rund 2.400 Arbeitsplätze geschaffen würden.Amazon machte jedoch keine Angaben über die genaue Höhe seiner Investition und den Standort der Anlage.Den Bau und den Betrieb des Kraftwerks übernimmt das koreanische Unternehmen SK E&S. Die Firma und Amazon hatten einen Power Purchase Agreement (PPA), einen Stromliefervertrag, unterzeichnet.Die Investition erfolgt getrennt vom angekündigten Vorhaben von Amazon Web Services, bis 2027 5,88 Milliarden Dollar in die Cloud-Infrastruktur in Südkorea zu investieren.