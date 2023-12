Regierung will bis 2030 eine Million Industrieroboter einsetzen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will zur Förderung der Roboterindustrie bis 2030 drei Billionen Won investieren und in allen Industriebereichen über eine Million Roboter einsetzen.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie präsentierte am Donnerstag eine „Vision und Strategie für die Industrie fortgeschrittener Roboter“, um die Roboterindustrie zu einem neuen Wachstumsmotor zu entwickeln.Demnach sollen der private und öffentliche Sektor bis 2030 gemeinsam mehr als drei Billionen Won (2,3 Milliarden Dollar) investieren, um sich acht Schlüsseltechnologien, darunter Hardware- und Softwaretechnologie, zu sichern.In Verbindung mit der Mobilitätsindustrie sollen mehr als 15.000 Fachkräfte ausgebildet werden. Auch will die Regierung auf intelligente Roboter spezialisierte Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens 100 Milliarden Won (77 Millionen Dollar) fördern.In allen Branchen, darunter verarbeitendes Gewerbe, Logistik und Sozialwesen, sollen bis 2030 mehr als eine Million Roboter eingesetzt werden.Industrieminister Bang Moon-kyu versprach, behördenübergreifend Kräfte zu bündeln, damit die einheimische Roboterindustrie technologische Fähigkeiten auf Weltniveau erlangen könne. Eine „koreanische Roboter-Wirtschaft“ als neuer Wachstumsmotor solle realisiert werden.