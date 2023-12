Sechs chinesische und russische Militärflugzeuge dringen in KADIZ ein

Photo : KBS News

Sechs Militärflugzeuge aus China und Russland sind am Donnerstag in die südkoreanische Luftverteidigungszone (KADIZ) eingedrungen.Laut dem Vereinigten Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte drangen zwei chinesische und vier russische Militärflugzeuge heute zwischen 11.53 Uhr und 12.10 Uhr in die KADIZ über dem Ostmeer ein. Es gab keine Verletzung des südkoreanischen Luftraums.Das südkoreanische Militär reagierte umgehend darauf.Das Militär habe die chinesischen und russischen Militärflugzeuge noch vor deren Eintritt in die KADIZ identifiziert. Es habe Kampfjets der Luftwaffe losgeschickt, um taktische Maßnahmen in Vorbereitung auf einen Zwischenfall umzusetzen, so der Generalstab.