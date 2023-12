Börse in Seoul schließt wegen Hoffnung auf US-Zinssenkungen deutlich fester

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat wegen der Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA deutlich fester geschlossen.Der Kospi rückte um 1,34 Prozent auf 2.544,18 Zähler vor. Der technologielastige Kosdaq-Index gewann 1,36 Prozent auf 840,59 Zähler hinzu. Ein US-Dollar wurde bei Handelsschluss zu 1.295,4 Won gehandelt, nach 1.319,9 Won am Mittwoch.Blue Chips, besonders des Halbleitersektors, hätten dank zunehmender Käufe durch ausländische Anleger Auftrieb bekommen, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Die US-Notenbank Fed ließ am Mittwoch (Ortszeit) den Leitzins unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Ihre Zinserwartung für Ende nächsten Jahres senkte sie von bisher 5,1 Prozent auf 4,6 Prozent und deutete damit drei mögliche Zinssenkungen im kommenden Jahr an. Von den Anlegern wurde dies positiv aufgenommen.