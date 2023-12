Präsident Yoon von Staatsbesuch in den Niederlanden zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist von seinem Staatsbesuch in den Niederlanden zurückgekehrt.Die Präsidentenmaschine landete am Freitagmorgen auf dem Stützpunkt Seoul Air Base in Seongnam.Yoon war am Montag mit First Lady Kim Keon-hee und seiner Entourage in den Niederlanden eingetroffen. Er war als erstes südkoreanisches Staatsoberhaupt seit der Beziehungsaufnahme 1961 zu einem Staatsbesuch in dem Königreich gewesen.Er besuchte die Zentrale des Halbleiterausrüsters ASML und kam mit Ministerpräsident Mark Rutte zu einem Gespräch zusammen. Beide veröffentlichten eine Erklärung, wonach Südkorea und die Niederlande eine Halbleiterallianz bilden.