Sicherheitsberater hält Start von nordkoreanischer Langstreckenrakete im Dezember für möglich

Photo : YONHAP News

Südkoreas stellvertretender Sicherheitsberater Kim Tae-hyo sieht die Möglichkeit für den Start einer nordkoreanischen Interkontinentalrakete (ICBM) in diesem Monat.Das sagte er am Donnerstag bei der Ankunft in Washington D.C. gegenüber Reportern. Kim nimmt dort am zweiten Treffen der nuklearen Beratungsgruppe Nuclear Consultative Group (NCG) teil.Ob er sich bei seinen Angaben auf Erkenntnisse des südkoreanischen Geheimdienstes oder von US-Diensten stützt, wollte er nicht kommentieren. Ballistische Raketen seien aber Gegenstand von Diskussionen zwischen Seoul und Washington über die erweiterte Abschreckung.Ein atomarer Sprengkopf auf einer Rakete jeder Reichweite sei eine nukleare Bedrohung und erhöhe die Wahrscheinlichkeit eines Nuklearangriffs gegen Südkorea.Eine erweiterte Abschreckung diene dazu, einem nordkoreanischen Nuklearangriff vorzubeugen und eine solche Bedrohung im Falle einer Fehleinschätzung Nordkoreas in der Anfangsphase zu unterdrücken, so der Sicherheitsberater.Ein möglicher ICBM-Start Nordkoreas könnte am Freitag beim NCG-Treffen zur Sprache kommen. Das bilaterale Beratungsgremium dient der Verbesserung der Umsetzung einer erweiterten Abschreckung und geht auf eine Einigung zurück, die bei Präsident Yun Suk Yeols Staatsbesuch in den USA im April erzielt wurde.