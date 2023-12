IWF-Chefin: Verringerung der Geschlechterkluft würde Südkoreas Pro-Kopf-Einkommen steigern

Photo : YONHAP News

Südkorea könnte laut der Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) sein Pro-Kopf-Einkommen um 18 Prozent steigern, sollte die Erwerbstätigenquote der Frauen auf den Durchschnitt vergleichbarer Länder steigen.Die entsprechende Äußerung machte die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgiewa, bei einem Sonderforum der Organisation WomenCorporateDirectors Korea am Donnerstag in Seoul.Korea habe immer noch die größte Geschlechterkluft unter wohlhabenden Ländern. 18 Prozent weniger Frauen als Männer arbeiteten, Frauen erhielten 31 Prozent weniger Lohn, sagte sie.Eine stärkere wirtschaftliche Beteiligung der Frauen sei eines der besten Mittel zur Förderung des Wirtschaftswachstums. Die Erhöhung der Zahl der erwerbstätigen Frauen könne dazu beitragen, die Stagnation und den Rückgang der Erwerbsbevölkerung in vielen Industrieländern, einschließlich Südkoreas, zu bremsen, sagte sie weiter.An den Podiumsdiskussionen nahmen neben der IWF-Chefin Persönlichkeiten wie Yoo Myung-soon, CEO der Citibank Korea, Suh Young-kyung, Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of Korea und Choi Soo-yeon, CEO von Naver, teil.