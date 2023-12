Innerkoreanisches Nordkoreanischer Ministerpräsident trifft Gouverneur der russischen Region Primorje

Der nordkoreanische Ministerpräsident Kim Tok-hun hat sich mit dem Gouverneur der russischen Region Primorje, Oleg Kozhemyako, getroffen.



Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete, sei Kim am Donnerstag in der Mansudae-Kongresshalle in Pjöngjang mit Kozhemyako zusammengekommen, dem Leiter einer Delegation aus Primorje.



Das Gespräch sei in einer kameradschaftlichen und freundlichen Atmosphäre verlaufen, meldete die Nachrichtenagentur. Was konkret besprochen wurde, wurde jedoch nicht bekannt gemacht.



Die Delegation der Region Primorje besuchte in Nordkorea auch Fabriken, darunter eine Fliesenfabrik, das Russische Zentrum an der Pjöngjang-Universität für ausländische Studien und die Kirche der lebensspendenden Dreifaltigkeit in Pjöngjang.



Die Abordnung war am Montag in Pjöngjang eingetroffen. Am Dienstag diskutierte Kozhemyako mit dem Minister für Außenwirtschaftsbeziehungen Yun Jong-ho über Kooperationsmöglichkeiten im Wirtschaftsbereich.



Eine nordkoreanische Delegation wird am Wochenende in die Region Primorje reisen, um konkrete Maßnahmen zum Ausbau der Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten auszuarbeiten.