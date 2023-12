US-Diplomatin: Südkoreas Waffenverkäufe füllen Lücke in kollektiver Sicherheit der NATO

Photo : YONHAP News

Südkoreas Waffenexporte nach Polen spielen laut einer US-amerikanischen Diplomatin die Rolle, eine im Zuge des Strebens der NATO nach kollektiver Sicherheit entstandene Lücke zu schließen.Die entsprechende Einschätzung teilte die Ständige Vertreterin der USA bei der NATO, Julianne Smith, am Donnerstag bei einem Treffen mit der südkoreanischen Presse in Seoul mit.In Bezug auf Südkoreas Rüstungsexporte nach Polen sagte sie, Waffenverkäufe an das NATO-Gebiet stünden in keinem Zusammenhang mit der direkten Unterstützung für die Ukraine.Auf ihre Meinung zu direkten Waffenlieferungen Südkoreas an die Ukraine angesprochen, antwortete sie, jedes Land entscheide selbst, wie es die Ukraine unterstützen wolle. Die jeweils getroffenen Entscheidungen würden respektiert.Man sei dankbar für die Unterstützung der Ukraine durch Südkorea und wisse, dass auch die Menschen in der Ukraine dankbar seien. Der russische Präsident Wladimir Putin müsse wissen, dass viele Länder die Ukraine unterstützten, dies sei wichtig, betonte sie.