Politik US-Kongress beschließt Beibehaltung aktueller Truppenstärke in Korea

Der US-Kongress hat per Gesetz beschlossen, an der aktuellen Truppenstärke von 28.500 Soldaten in Südkorea festzuhalten.



Das Repräsentantenhaus nahm am Donnerstag (Ortszeit) den National Defense Authorization Act (NDAA) für das Fiskaljahr 2024 mit 310 Für- und 118 Gegenstimmen an.



Das Bundesgesetz regelt den Verteidigungshaushalt und sieht für das Fiskaljahr 2024 (Oktober 2023 bis September 2024) einen Etat in Höhe von 886 Milliarden Dollar vor. Verglichen mit dem Vorjahr sind dies drei Prozentpunkte mehr.



Die Vorlage war am Mittwoch bereits vom Senat verabschiedet worden.



Damit das Gesetz in Kraft treten kann, muss es von US-Präsident Joe Biden noch unterschrieben und verkündet werden.



Washington bekräftigt laut dem Gesetzestext auch sein Versprechen, für eine erweiterte Abschreckung zu sorgen.